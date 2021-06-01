Транзит газу через Україну: в Кремлі зробили заяву

Президент РФ Володимир Путін розраховує, що з часом поставки російського газу в Європу будуть рости. Тому транзит через Україну йому знадобиться навіть після запуску "Північного потоку-2, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі виданню ТАСС. При цьому в Росії говорять, що майбутній транзит нібито буде залежати від України: від того, яким буде стан газотранспортної системи.

"Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться чинним на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Президент Путін виходить з того, що в подальшому обсяги газу, що поставляється в Європу, збільшуватимуться, і український транзит може бути затребуваний" , – сказав Пєсков.

Росіяни наполягають, що в поставках газу політичної складової немає.

"Разом із тим Путін щоразу підкреслює, що це питання, яке має суто економічний і комерційний характер, і він повинен відповідати вимогам ринку. Щодо України, то як власник ГТС вона повинна забезпечувати нормальне технічний стан системи" , – додав прессекретар.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.