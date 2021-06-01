Нардеп наполягає на зниженні ставок еквайрингу до європейського рівня

Нардеп наполягає на зниженні ставок еквайрингу до європейського рівня

Народный депутат Александр Герега выступил за постепенное снижение банковской комиссии за расчеты карточками и регулирование ставок эквайринга на законодательном уровне, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ставки эквайринга (комиссии банков за расчеты пластиковыми карточками) в Украине сильно завышены по сравнению с европейскими. В Украине такая комиссия составляет примерно 2%, а иногда доходит до 3%, в то время как в странах ЕС она составляет около 1%, так как межбанковская комиссия не превышает 0,3% для кредитных и 0,2% для дебетовых карт. В итоге завышенные ставки эквайринга, которые устанавливают монополисты, ложатся на плечи бизнеса и конечного потребителя. Ведь, в конце концов, эти расходы закладываются в цену товаров на полках магазинов", - написал Герега на своей странице в социальной сети Facebook.

По его убеждению, от снижения ставок эквайринга в Украине до уровня европейских стран выигрывают не только предприниматели, но и потребители. При этом нардеп уверен, что объявленная Национальным банком Украины (НБУ) идея подписания меморандума с международными платежными системами не способна решить проблему, поскольку предложенный план и предельные размеры снижения интерчейндж не соответствуют европейскому подходу и превышают ставки в ЕС втрое.

"Сейчас в Украине есть реальная возможность урегулировать этот вопрос в рамках законопроекта №4364, предусмотрев норму, которая будет устанавливать предельный размер такой комиссии. Соответствующие обращения и заявления от бизнес-ассоциаций уже неоднократно получали правительство и народные депутаты, и у нас еще есть время, чтобы поддержать эти конструктивные предложения. Самый простой способ это сделать – инициировать пересмотр решения комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по законопроекту № 4364 ко второму чтению, для учета интересов украинских предпринимателей и приведения законодательства Украины в части регулирования межбанковской комиссии (интерчейндж) к европейским стандартам", - отметил Герега.

Напомним, 12 апреля 2021 ведущие бизнес-ассоциации Украины выступили с совместным заявлением о необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж путем принятия поправок к законопроекту№4364. В частности, чтобы привести украинское законодательство в соответствие с требованиями ЕС, они предлагали установить предельные размеры комиссионного вознаграждения за интерчейндж на уровне 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт.

В качестве разумного компромисса с платежными системами и банковскими учреждениями бизнесом было предложено постепенное уменьшение комиссии интерчейндж течение трех лет: 1% с 1 июля 2021 года, 0,75% с 1 июля 2022 года, 0,50% с 1 июля 2023 года, 0,20-0,30% с 1 июля 2024 года.

При этом бизнес не поддержал инициированный НБУ и международными платежными системами меморандум о постепенном снижении межбанковской комиссии (интерчейндж) до 0,9%. По оценкам бизнес-ассоциаций, такое решение не приведет к снижению размера комиссионного вознаграждения за эквайринг и является фактически попыткой затормозить процесс надлежащего урегулирования затронутой проблемы на законодательном уровне.

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