Дефіцит загального фонду держбюджету України - 31,3 млрд

Дефіцит загального фонду держбюджету України у травні цього року становив 1,9 млрд грн, за січень-травень - 31,3 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За січень-травень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом розміром 32,5 млрд грн, зокрема загальний фонд - із дефіцитом сумою 31,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 86,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

Згідно з релізом, у травні цього року доходи загального фонду держбюджету становили 107,2 млрд грн, що перевищує плановий показник на 2,7%, або 2,8 млрд грн.

Загалом до загального фонду держбюджету за перші п'ять місяців 2021 року надійшов 421 млрд грн, що на 4,5% або 18,3 млрд грн вище за план, свідчать дані Мінфіну.

Зокрема, податкові надходження перевищили план на 4,8%, або 3,5 млрд грн і становили 75 млрд грн. При цьому відшкодування податку на додану вартість становило 12,9 млрд грн, а надходження від нього за вирахуванням відшкодування - 10,7 млрд грн.

"При цьому надходження податку на прибуток підприємств перевищили планові і за підсумками травня (2,5 млрд грн), і з початку року в цілому (4,7 млрд грн)", - зазначив Мінфін.

За його даними, доходи від митних надходжень перевищили план на 0,3% або 0,1 млрд грн і сягнули у травні 29,5 млрд грн. Зокрема, 27,3 млрд грн надійшло за рахунок ПДВ, 2 млрд грн - за рахунок мит.

Надходження від ЄСВ за січень-травень цього року на 4,7 млрд грн перевищують очікуваний рівень і становлять 132,8 млрд грн, при цьому в травні надходження від ЄСВ на 0,3 млрд грн перевищили план і сягнули 26,3 млрд грн, зазначило міністерство.

Щодо видатків загального фонду, вони становили за п'ять місяців 454,7 млрд грн, що на 7,4% нижче за запланований рівень.

При цьому фактичні держзапозичення до загального фонду за п'ять місяців цього року сягнули 192,5 млрд грн, що на 26,6% нижче за план.

Як уточнив Мінфін, розміщення ОВДП дало змогу профінансувати бюджет на 156 млрд грн, зокрема в іноземній валюті - 40 млрд грн ($1 млрд та €349,2 млн).

При цьому погашення за держборгом за п'ять місяців становили 170,5 млрд грн, що на 2% менше за заплановані, платежі з обслуговування боргу - 64,4 млрд грн (на 0,6% менше за план).

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2021 році визначені в розмірі 1,084 трлн грн, зокрема 959,854 млрд грн за загальним фондом, видатки - 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.