Працюючим пенсіонерам перерахували виплати: на скільки виросли суми

З червня українські пенсіонери, які працюють, почнуть отримувати підвищені пенсії. Середній показник зростання не перевищує 180 грн. Такий перерахунок проводиться щорічно, повідомляє UBR.

"Суми залежать від заробітної плати та стажу кожного. Тобто ведеться індивідуальний розрахунок. В середньому зростання становить десь 170-180 грн", - розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

За його словами, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться з 1 квітня, але в цьому році процес перенесли. Це пов'язано з тим, що в Україні введена квартальна звітність, а Пенсійний фонд повинен враховувати дані по лютий. При цьому звіти роботодавці подають до 9 травня.

В результаті з червня пенсіонери почнуть отримувати підвищені виплати, в тому числі і додаткові суми за квітень-травень.

Раніше директор Головного управління ПФУ в Києві Лариса ДЗЯДЕВИЧ повідомляла, що перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів в 2021 році проведуть пізніше, ніж зазвичай - в червні замість квітня. Однак громадяни зможуть отримати свої доплати відразу за два місяці без особистих візитів до Пенсійного фонду.