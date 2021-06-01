Росіяни не зможуть користуватися українськими надрами

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4187, спрямований на підтримку розвитку вітчизняних галузей надрокористування. Рішення на засіданні 1 червня підтримали 292 нардепа, повідомляє UBR.

Автори документа відзначили, що його мета - створення прозорої, зручної і зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, а також підвищення конкуренції та легалізація відносин в сфері.

Зокрема, законопроектом пропонується обмежити право надрокористування для громадян Росії або юридичних осіб, зареєстрованих на її території.

Також відповідне право буде обмежено для юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора, фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

"З метою врегулювання на законодавчому рівні питання про підвищення економічного рівня життя громадян України, а також з метою безпосередньої реалізації права власності українського народу на надра враховані положення, що стосуються впровадження економічного паспорта українця і ... полягають в наданні громадянам України права на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин ", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Законопроект №4187 був зареєстрований в парламенті ще 5 жовтня 2020 року.