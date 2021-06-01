В Україну прибули сенатори Конгресу США
В Україну у вівторок, 1 червня, прибула делегація з трьох представників Сенату (верхньої палати Конгресу) США. 2 червня в Міністерстві закордонних справ України проведуть переговори з партнерами, повідомляє Обозреватель.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін. Він уточнив, що до Києва прибули сенатори Джин Шахін (Демократична партія США), Роберт Портман (Республіканська партія) та Крістофер Мерфі (Демократична партія).
"Незважаючи на крики про "зраду" (а-ля нас здали РФ) ми системно працюємо над розвитком відносин зі стратегічним партнером № 1", – написав Єнін.
Він зазначив, що на переговорах у середу представники Міністерства закордонних справ будуть говорити з американськими сенаторами "про те, як разом зробити Україну сильнішою".
Додамо: на сайті Посольства США в Україні раніше повідомлялося, що сенатори відвідають також Литву та Грузію.
Їхня поїздка до Східної Європи спрямована на те, щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам.
"Україна і Грузія є важливими партнерами США проти все більш агресивної Росії, і дуже важливо, щоб ми передали нашу солідарність із народами України та Грузії й заохотили політичних лідерів продовжувати необхідні реформи, які зміцнять їхню демократію. Ми підтримуємо Україну та Грузію в їхньому бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть зіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО і ЄС", – сказала Шахін, яка очолила двопартійну делегацію