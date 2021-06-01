В Україну прибули сенатори Конгресу США

В Україну у вівторок, 1 червня, прибула делегація з трьох представників Сенату (верхньої палати Конгресу) США. 2 червня в Міністерстві закордонних справ України проведуть переговори з партнерами, повідомляє Обозреватель.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін. Він уточнив, що до Києва прибули сенатори Джин Шахін (Демократична партія США), Роберт Портман (Республіканська партія) та Крістофер Мерфі (Демократична партія).

Джин Шахін. Джерело: Time Magazine

Роберт Портман. Джерело: The Blade

Крістофер Мерфі. Джерело: NBC News

"Незважаючи на крики про "зраду" (а-ля нас здали РФ) ми системно працюємо над розвитком відносин зі стратегічним партнером № 1" , – написав Єнін.

Він зазначив, що на переговорах у середу представники Міністерства закордонних справ будуть говорити з американськими сенаторами "про те, як разом зробити Україну сильнішою".

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Додамо: на сайті Посольства США в Україні раніше повідомлялося, що сенатори відвідають також Литву та Грузію.

Їхня поїздка до Східної Європи спрямована на те, щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам.