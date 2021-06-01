В Європі рекордно зросли ціни

Інфляція в єврозоні піднялася до рекордно високого рівня за два роки після того, як країни почали знімати Коронавірусние обмеження, повідомляє Лента.Ру.

Споживчі ціни в травні виросли на два відсотки в річному вираженні, що перевищило прогнози економістів. У той же час затримки з поставками сировини і комплектуючих стримують зростання виробництва, в результаті чого компанії не можуть задовольнити зростаючий попит, пише Bloomberg.

У той час як купівельна активність зростала найшвидшими темпами майже за чверть століття, виробники скоротили запаси продукції до найнижчого рівня з листопада 2009 року. Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає, що зростання цін, швидше за все, буде тимчасовим. Однак деякі експерти впевнені, що є ризик подальшого подорожчання товарів у міру відновлення економіки.