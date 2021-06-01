У Києві затримали чоловіка, якого 23 роки розшукували за вбивство

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який 23 роки перебував у кримінальному розшуку за підозрою в умисному вбивстві, повідомляє прес-служба Департаменту кримінального розшуку Нацполіції у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На початку 1998 року затриманий скоїв убивство й почав переховуватися від правоохоронних органів, у зв'язку з чим його було оголошено в розшук", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що втікачеві повідомлено про підозру в скоєнні вбивства, слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.