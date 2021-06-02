У Києві відбувся фестиваль ретротехніки OldCarLand

У Києві 28-30 травня провели найбільший технічний фестиваль України OldCarLand. На ньому показали понад 500 раритетних автомобілів. Найстарішому з них – понад 100 років, повідомляє Обозреватель.

Раритети виставили серед літаків у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова. Більшість автомобілів – рідкісні й мають цікаву історію. Захід організовував Клуб технічної класики Old Car Serviсe.

Раритети виставили серед літаків у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова. Джерело: obozrevatel.com

Головну експозицію фестивалю сформували з радянських представницьких автомобілів ручного складання. Серед них – ЗІЛ-115, що обслуговував першого секретаря ЦК КП України Володимира Щербицького та став останнім у сімействі урядових лімузинів СРСР. Такий випускали протягом 1978-1985 років, зробили 106 машин. З особливостей – кузов покритий більш ніж 10 шарами фарби, салон оздоблений шкірою та шпоном з карельської берези, а також підвіска з вражаючою плавністю ходу.

ЗІЛ-115, що обслуговував першого секретаря ЦК КП України Володимира Щербицького. Джерело: obozrevatel.com

Вперше на фестивалі презентували Citroën DS 23 1973 року. Його нещодавно привезли з Бельгії. Світу DS 23 запам`ятався як автомобіль Шарля де Голля – кабріолет на базі цієї моделі слугував парадною машиною генерала, а седан – щоденним транспортом. Саме такий DS врятував одного разу життя президенту Франції під час замаху на нього. Кулі нападників пробили дві шини, але революційна на той час гідропневматична підвіска дозволила зменшити крен кузова та продовжити рух. Підвіска машини забезпечувала не тільки унікальну плавність ходу та стійкість при проходженні поворотів, а ще дозволяла змінювати кліренс і міняти колесо без домкрата. Були у цієї машині й інші інновації: DS став першим у світі авто, яке отримало роботизовану коробку передач з автоматичним зчепленням. "Двадцять третій" став одним з перших масових автомобілів з дисковими гальмами передніх коліс.

Вперше на фестивалі презентували Citroën DS 23 1973 року. Джерело: obozrevatel.com

Також на фестивалі дебютував найстаріший у світі "Запорожець" – ЗАЗ-965 1960 року із заводським номером "185". Цей екземпляр був вироблений у перші дні. Також він має певні відмінності порівняно з більш пізніми "ГГорбатими".

На фестивалі вперше дебютував найстаріший у світі "Запорожець" – ЗАЗ-965 1960 року. Джерело: obozrevatel.com

Показали на OldCarLand й рідкісний Bentley 1959 року випуску, що належав сім`ї з оточення американського президента Джона Кеннеді. Йдеться про один з 1 863 випущених екземплярів седана S2 (1959-1963 р.в.). Орієнтована ринкова вартість автомобіля сьогодні – 150 тисяч доларів.

Bentley 1959 року випуску, що належав сім`ї з оточення американського президента Джона Кеннеді. Джерело: obozrevatel.com

Цікаву експозицію представили любителі ретро з Білорусі. Найбільший інтерес викликав Pontiac Streamliner Silver Streak 1949 року.

Pontiac Streamliner Silver Streak 1949 року. Джерело: obozrevatel.com

Вперше презентували повну лінійку української легкої мототехніки, починаючи з 1940-х років. "Родзинкою" експозиції став мотовелосипед КМЗ К1Б "Киянин" 1949 року – один з перших післявоєнних представників двоколісної техніки у Радянському Союзі. Перші екземпляри цієї моделі складали з комплектуючих, які були вивезені з Німеччини в рамках репарацій. Випускали "Киянина" з 1945 по 1951 рік, за цей час він встиг отримати звання найдоступнішого транспортного засобу з ДВЗ в СРСР.

"Родзинкою" експозиції став мотовелосипед КМЗ К1Б "Киянин" 1949 року. Джерело: obozrevatel.com

Найстаріший автомобіль фестивалю – Ford T 1912 року – прибув зі Львову. Це перша масова модель у світі. Саме з нього почалася історія такого поняття, як конвеєрне виробництво. Проте на заході показували авто, яке збирали за рік до конвеєрного збирання.

Найстаріший автомобіль фестивалю – Ford T 1912 року – прибув зі Львову. Джерело: obozrevatel.com

Найстаріший мотоцикл – Stock Kardan 1929 року. Фірма Stock працювала у Німеччині у 20-х роках, а з приходом нацистів до влади у 30-х зникла. За час свого існування вона випустила лише 30 тис. мотоциклів, з яких до наших днів дожили лише одиниці.

Традиційно на Old Car Land пройшли ралі на ретроавтомобілях, конкурс "Елеганції" – коли власники старовинних машин вдягаються у вбрання часу випуску свого авто, та конкурс моди різних епох.

Приз за найкращу реставрацію вітчизняного автомобіля отримав президент УАК Анатолій Шумський та його ГАЗ-21Р "Волга". Блискучий та ідеально збережений (всього 16 тисяч пробігу), цей виглядає неперевершено.

ГАЗ-21Р "Волга". Джерело: uac-retro.org

За найкращий спецавтомобіль заслужено відмітили Артема Рудницького, керівника реставраційної майстерні Vintage Motors. Його РАФ-2203 "Латвія" став зіркою експозиції серед спецтехніки.

РАФ-2203 "Латвія" став зіркою експозиції серед спецтехніки. Джерело: obozrevatel.com

За найкращу військову техніку нагородили військово-історичних реконструкторів, що зайняли тактичну висоту на холмі біля основної експозиції. В їх колоритному лагері кожен бажаючий мав змогу відчути військову атмосферу часів Другої світової.

За найкращу військову техніку нагородили військово-історичних реконструкторів. Джерело: obozrevatel.com

Головний приз фестивалю отримав Mercedes-Benz W113 1965 року. За характерну форму даху цей автомобіль прозвали "Пагода". За 8 років виробництва (1963-1971) було побудовано трохи менше 50 тис. таких автомобілів.

Головний приз фестивалю отримав Mercedes-Benz W113 1965 року. Джерело: obozrevatel.com

Наступний фестиваль відбудеться восени цього року.