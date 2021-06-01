Що очікується на валютному ринку в середу

Перший день червня на міжбанківському валютному ринку був відзначений жвавою торгівлею у вузькому діапазоні.

На відміну від вчорашніх нудних торгів на ринку сьогодні в достатній кількості присутні і продавці, і покупці валюти. Консенсус по ціні був досягнутий досить швидко, і майже вся торгова сесія пройшла у вузькому діапазоні 27,43-27,45 гривень, який періодично стискувався взагалі до однієї копійки. Спекулянти сьогодні вирішили взяти паузу і не «качати» курс, відклавши це заняття на завтрашній день. Проте, за підсумками дня було зафіксовано незначне зміцнення гривні.

До закриття торгів вівторка опустилися на 3,2 копійки на покупці і 6,1 копійок на продажу в порівнянні із закриттям понеділка.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,42 / 27,50 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися набагато вже вчорашнього: спред на відкритті склав 8 копійок. Майже година пішла на те, щоб продавці опустили цінник: перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,43 гривень пройшла в 9:54. Кілька угод пройшли за ціною 27,45 гривень - і це були найдорожчі угоди за сьогодні. Решту часу угоди йшли за цінами від 27,43 до 27,45 гривень: схоже, ринок намацав ціну, яка влаштувала обидві сторони. Невелике перевищення числа продавців над покупцями дозволило останнім купити долар по влаштовувала їх ціною без особливих зусиль.

Котирування закриття - 27,428 / 27,439 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні склав 118,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,439 гривень.

Офіційний курс долара на 2 червня встановлений на позначці 27,4381 гривень за долар, зниження на 2,93 копійки.

Офіційний курс євро на 2 червня встановлений на позначці 33,5335 гривні за євро, зростання на 2,19 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2239. Сьогодні євро продовжив зростання, що почалося в понеділок увечері, і досяг позначки 1,2253 долара, після чого опустився на 17 пунктів нижче.

Російський рубль протягом дня робив різкі рухи між рівнями 73,10 і 73,70 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,44-73,49 рубля за долар. Зміцнення гривні сьогодні позначилося на вартості готівкового рубля в Києві: поряд з пропозиціями оптових обмінних пунктів на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів почали з'являтися невеликі обсяги по 3,69-3,70 гривні.

Що очікується на валютному ринку в середу

У середу 2 червня на міжбанківському валютному ринку очікується дуже динамічна і волатільна торгівля. З одного боку, інвестори, які сьогодні набули на аукціоні Міністерства фінансів ОВДП в доларах США, завтра вийдуть з покупками цієї валюти. З іншого, в середу Мінфін проведе погашення ОВДП на суму 11,3 млрд гривень, у тому числі купонний дохід, і частина цих грошей теж можуть виявитися на міжбанку з метою конвертації в долар. В результаті спостерігалося останні дні тренд на зміцнення гривні завтра може змінитися черговим короткочасним зростанням долара.

На готівковому ринку столиці до вечора вівторка долар опустився до 27,41-27,42 гривень; почали з'являтися пропозиції оптових сум і по 27,40 гривень. Створюється враження, що і завтра долар продовжить падіння. Однак все буде прямо залежати від того, як завтра будуть розвиватися події на міжбанківському валютному ринку. Якщо почне рости попит, то цінник на безготівковий долар знову піде вгору, а за ним відновить зростання і готівковий долар.

Готівковий євро до вечора вівторка продавали по 33,45-33,47 гривні. Зростання на FOREX був компенсований зниженням цінника на готівковий долар, в результаті вартість євровалюти майже не змінилася. Однак завтра при найменшому натяку на розворот тренда вгору євро може почати швидко рости в ціні. У цьому випадку він знову стане дорожче 33,50 гривень.

Що стосується російського рубля, він завтра буде торгуватися в широкому діапазоні 3,69-3,75 гривні за 10 рублів. Причому більш дешевих пропозицій буде з'являтися все більше.