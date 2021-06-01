В Одесі пропав начальник штабу загону морської охорони

Перший заступник командира - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков пропав сьогодні вранці, повідомляє Думська.

Цю інформацію офіційно підтвердили в прес-службі з'єднання.

Капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув.

До його пошуків залучені всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ ..

Одеський загін морської охорони здійснює охорону величезного ділянки державного кордону в Чорному морі, від Криму до Дунаю (в тому числі 98 миль самої річки).