Журналісти дізналися подробиці майбутніх санкцій ЄС проти Білорусі

Європейський союз може заборонити літакам білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС і приземлятися там вже в цю п'ятницю, 4 червня, повідомляє Страна.ua.

Інші санкції за вимушену посадку літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича в Мінську Євросоюз введе проти Білорусі 21 червня.

За даними журналістів Reuters, ЄС також готує санкції відносно близько десяти вищих посадових осіб авіації Білорусі. Як стверджують співрозмовники, це буде тимчасовий захід перед введенням основних санкцій, яке очікується на саміті міністрів закордонних справ Євросоюзу 21 червня.

Імовірно, нові санкції торкнуться продажу облігацій, нафтового сектора і калійної промисловості - всі ці сфери представляють великі частки експорту Білорусі.