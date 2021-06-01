ВООЗ схвалила китайську вакцину виробництва Sinovac

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала для екстреного застосування китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech, повідомляє УНИАН.

"Сьогодні ВООЗ рекомендувала вакцину Sinovac для екстреного використання. Продукт Sinovac - це інактивована вакцина, яка потребує простих умов зберігання, що робить її зручною при наявності обмежених умов" , - повідомили у ВООЗ.

Зазначається, що CoronaVac стала другою китайською вакциною, застосування якої схвалила ВООЗ. Раніше організація рекомендувала до використання вакцини Sinopharm.

Наразі ВООЗ схвалила вже сім вакцин. Окрім китайських CoronaVac і Sinopharm до списку увійшли препарати Pfizer/BioNTech, Janssen, два варіанти вакцини від AstraZeneca, а також Moderna.

Що відомо про вакцину CoronaVac

Понад 200 мільйонів доз вакцини компанії Sinovac вже були доставлені до різних країн. Компанія заявила, що, за її оцінками, в усьому світі було введено понад 100 мільйонів доз її препарату.

Раніше в Sinovac Biotech зазначили, що зможуть випускати до двох мільярдів доз вакцини на рік після запуску третього заводу з виробництва препаратів. Представник компанії додав, що її третій виробничий об'єкт в Пекіні почав культивувати клітини, в яких буде вирощуватися вірус.

Вакцину CoronaVac використовують і в Україні. Наразі Україна отримала вже 1,7 мільйона доз цього препарату. Зокрема, цією вакциною роблять щеплення в центрах масової вакцинації, які відкрились минулими вихідними в Києві, Одесі та Львові.