Колишній посол в Туреччині призначений заступником в ОП

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вітає кадрові перестановки у зовнішньополітичних структурах Офісу президента України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, у своєму коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", вона заявила, що призначення Ігоря Жовкви на посаду заступника керівника Офісу президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції є ще одним підтвердженням пріоритетності руху України в ЄС і НАТО для політичного керівництва нашої країни.

"Переконана, оперативне та ефективне співробітництво між урядом, Верховною Радою та Офісом президента є рецептом нашого спільного успіху. Саме на вибудовуванні цієї координації зосередила значну частину своїх зусиль у перший рік роботи на посаді. Продовжуємо роботу в форматі Стефанішина-Жовква-Стефанчук", - заявила чиновниця.

Вона також зазначила, що призначення колишнього посла України в Туреччині Андрія Сибіги на посаду заступника керівника Офісу президента, який опікуватиметься питаннями зовнішньої політики і розвитком стратегічного партнерства, дозволить посилити зовнішньополітичний напрям діяльності ОП для просування і захисту інтересів України в світі.

"Радію з призначення Андрія Сибіги, оскільки він один із тих дипломатів, яких прийнято вважати золотим запасом дипломатичної служби, і це підтверджується його численними нагородами не тільки в Туреччині. Вітаю його з призначенням і впевнена, що він підсилить зовнішньополітичний напрям діяльності Офісу президента для просування і захисту інтересів України у світі ", - заявила Стефанішина.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Туреччині Андрія Сибігу заступником керівника Офісу президента, який буде опікуватись питаннями зовнішньої політики і розвитком стратегічного партнерства.

Також стало відомо, що в Офісі президента створено структурний підрозділ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, який очолить Ігор Жовква.