Батько вбитої педофілом дитини підпалив і закопав чоловіка

У Дніпрі група чоловіків жорстоко побили, підпалили і закопали в посадці 35-річного чоловіка, якого вони запідозрили в педофілії. Про це йдеться в сюжеті “Надзвичайних новин, повідомляє InfoResist.

Одним з нападників виявився батько 11 – річного Родіона Волкова-в 2020 році тіло хлопчика знайшли в покинутому корпусі психіатричної лікарні. Підліток став жертвою старого маніяка, який згвалтував його і вбив. Ґвалтівник у всьому зізнався і був затриманий.

Тим часом батько хлопчика і двоє його друзів запідозрили в педофілії 35-річного Олександра Тептиша, який, на їхню думку, намагався спокусити 12-річну школярку. Слід зазначити, що ніяких доказів даної версії не було.

Сестра вбитого чоловіка розповіла, що ніколи не торкався до дітей, був тихим, спокійним і непитущим чоловіком. Вона переконана, що вбивцям вдасться уникнути покарання, так як двох з них вже випустили з СІЗО. У своє виправдання злочинці заявляли, що вони намагалися перешкодити жахливому злочину.

Олександр Тептиш безвісти зник минулої осені. Пошуки чоловіка тривали близько півроку. Згодом його тіло було знайдено на околиці міста. Чоловік був оголеним, обгорілим, а експерти нарахували на його тілі більше ста різних пошкоджень.