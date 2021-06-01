Гроші на рахунок Шарія вносили готівкою - журналіст

Приватні особи внесли на рахунок скандального блогера в російському банку 670 тис. євро готівкою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це пише в Facebook журналіст і блогер Сергій Іванов.

"По-перше, гроші на рахунок Шарія надходили ні з іншого рахунку, а були внесені ГОТІВКОЮ особами, імена яких я назву трохи пізніше. По-друге, цими грошима з московського рахунку Шарій заплатив за свою іспанську віллу за адресою: Calle Pescadors №7 , Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, додавши необхідну суму зі свого рахунку в Іспанії. Прямо зараз цим рахунком займаються іспанські правоохоронці ", - написав Іванов.

За його даними, вілла - не єдина нерухомість Шарія в Іспанії. Також у пропагандиста є апартаменти в місті Таррагона в автономній Каталонській області.

"Щось мені підказує, що завтра Анатолія чекає яскравий день, повний незабутніх вражень і нового досвіду", - додав Іванов.

Звідки у екс-прокурора, а зараз журналіста Сергія Іванова з'явилися такі дані, він не уточнює. Однак раніше радник глави ОП Михайло Подоляк підтведив﻿ факт співпраці блогера з Офісом Президента в рамках проекту по освітленню "позитивних трендів у внутрішній політиці".