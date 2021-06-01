Папа Римський оновив законодавство про сексуальне насильство

Голова католицької церкви Папа римський Франциск I змінив церковне законодавство щодо криміналізації плотського насильства стосовно дорослих і дітей, повідомляє Страна.ua.

Тепер католицьке церковне законодавство визнає, що дорослі також можуть стати жертвами насильства. Зміни передбачають, що до відповідальності за сексуальне насильство можуть залучити й мирян, які обіймають посади в клерикальної ієрархії, передає AP.

Також, зміни в законі скасовують частину вільного трактування злочинів, що дозволяло деяким ігнорувати або приховувати факти плотського насильства.

Згідно з новими нормами, клірики, які вступають в плотські відносини з ким-небудь можуть бути покарані, якщо вони застосовували "силу, загрози або зловживання владою" для здійснення плотських дій.