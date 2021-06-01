Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП

Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП

Укрпошта продала будівлю церкви під Кропивницьким, яка раніше довгий час використовувалося як Поштове відділення. Новим власником храму стала УПЦ Московського патріархату (РПЦ в Україні, повідомляє РБК-Украина.

Про це 1 червня повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Facebook.

Угода була здійснена на відкритому аукціоні Prozorro.

Також він опублікував фото договору купівлі-продажу.

Смілянський розповів, що будівля, в якій роками було відділення Укрпошти, "знову викуплена Українською Православною Церквою і буде використовуватися за своїм прямим призначенням".

У документі вказується, що нежитлове приміщення, яке розташоване на вулиці Визволителів, 19-б, в селі Гурівка Долинського району, має загальну площу 94,5 квадратні метри.

Керівник Укрпошти з іронією уточнив, що будівлю продали не за 30 срібників, а за ціною 225 730 гривень.

Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП: потім довелося виправдовуватися

Реакція мережі

Публікація глави Укрпошти викликала в мережі масу обговорень - в коментарях, зокрема, виникла жвава дискусія, чому будівля церкви була продана саме УПЦ МП, а не Помісній автокефальній українській православній церкві (ПЦУ).

Своєю чергою Смілянський став пояснювати, що аукціон проводився відкрито, і впливати на його підсумок керівник компанії-оператора поштового зв'язку не міг.

Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП: потім довелося виправдовуватися
Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП: потім довелося виправдовуватися
Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП: потім довелося виправдовуватися

Хто "боровся" за будівлю церкви

Судячи з даних на сайті Prozorro, лот розмістили на відкриті торги 24 лютого, а сам аукціон провели 17 березня.

У реєстрі цінових пропозицій видно, що пропозиція релігійної організації УПЦ була вищою на близько 11 тисяч гривень, ніж в іншого учасника торгів - одного з сільських фермерських господарств.

Інші пропозиції на торги не надходили.

Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП: потім довелося виправдовуватися

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