Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП

Укрпошта продала будівлю церкви під Кропивницьким, яка раніше довгий час використовувалося як Поштове відділення. Новим власником храму стала УПЦ Московського патріархату (РПЦ в Україні, повідомляє РБК-Украина.

Про це 1 червня повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Facebook.

Угода була здійснена на відкритому аукціоні Prozorro.

Також він опублікував фото договору купівлі-продажу.

Смілянський розповів, що будівля, в якій роками було відділення Укрпошти, "знову викуплена Українською Православною Церквою і буде використовуватися за своїм прямим призначенням".

У документі вказується, що нежитлове приміщення, яке розташоване на вулиці Визволителів, 19-б, в селі Гурівка Долинського району, має загальну площу 94,5 квадратні метри.

Керівник Укрпошти з іронією уточнив, що будівлю продали не за 30 срібників, а за ціною 225 730 гривень.

Реакція мережі

Публікація глави Укрпошти викликала в мережі масу обговорень - в коментарях, зокрема, виникла жвава дискусія, чому будівля церкви була продана саме УПЦ МП, а не Помісній автокефальній українській православній церкві (ПЦУ).

Своєю чергою Смілянський став пояснювати, що аукціон проводився відкрито, і впливати на його підсумок керівник компанії-оператора поштового зв'язку не міг.

Хто "боровся" за будівлю церкви

Судячи з даних на сайті Prozorro, лот розмістили на відкриті торги 24 лютого, а сам аукціон провели 17 березня.

У реєстрі цінових пропозицій видно, що пропозиція релігійної організації УПЦ була вищою на близько 11 тисяч гривень, ніж в іншого учасника торгів - одного з сільських фермерських господарств.

Інші пропозиції на торги не надходили.