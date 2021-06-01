Пентагон застеріг країни Близького Сходу від співпраці з РФ і Китаєм

Пентагон налякав країни Близького Сходу втратою суверенітету і співпраці з США, якщо ті продовжать взаємодіяти з Росією і Китаєм у сфері безпеки, повідомляє Лента.Ру.

«Очевидно, що певні країни і партнери хотіли б ухилитися і перевірити, що ще вони могли б отримати від Сполучених Штатів, промацуючи грунт більш тісної співпраці з китайцями чи росіянами, особливо в сфері безпеки і в військово-космічної галузі ...», - заявила в Під час вебінару заступник помічника міністра оборони США Дана Строул.