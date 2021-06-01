Лукашенко запросив до Протасевича терористів "ЛНР"

Олександр Лукашенко дозволив бойовикам угрупування "ЛНР" провести допит засновника Telegram-каналу NЕХТА Романа Протасевича, який їздив в зону військового конфлікту на Донбасі як журналіст і перебував на позиціях "Азова, повідомляє Телеграф.

"На Донбасі порушено кримінальну справу за цим персоналіям ... ... Якщо у них будуть питання - ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм (Лукашенко має на увазі і Протасевича. - Авт.) Питання, тому що людей вони убивали там, на Донбасі ", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що Протасевич не брав участі в бойових діях на Донбасі, так звана "генпрокуратура" бойовиків "ЛНР" попросила Білорусь про можливість провести "слідчі дії" з Протасевичем.