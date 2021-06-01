Ефект від коронавірусних локдаунов мінімальний - вчені

Жорсткий карантин і комендантська година давно викликають суперечки з приводу ефективності в боротьбі з коронавірусів. Німецькі вчені дослідили, чи можуть вони загасити хвилі інфекції, і прийшли до висновку: якщо так, то мінімально, повідомляє Страна.ua.

Співробітники Мюнхенського університету імені Людвіга і Максиміліана протягом декількох місяців оцінювали дані про пандемію. Вони уважно вивчили динаміку показника R в Німеччині - він відображає, скільки в середньому людей заражає інфікована людина за певну одиницю часу. Якщо значення більше одиниці протягом тривалого періоду часу, то кількість нових заражень збільшується. Якщо значення R постійно нижче одиниці, нових інфекцій буде все менше і менше, і з часом епідемія закінчиться.

Перевага оцінки ситуації за показником R полягає в тому, що він відображає її краще, ніж дані про захворюваність за тиждень, які часто використовують для спостережень за захворюваністю в Німеччині. Тому що останні дані засновані на числі позитивних тестів. Однак впровадження тестів сильно змінилося за майже півтора року пандемії, і відрізняється по регіонах - не скрізь до них однаковий доступ, не скрізь є необхідне обладнання для аналізів і мобільні групи тестування. А R-значення відносно стійко і значно більш незалежно від тестових подій.

Зосередившись на R-значення, дослідники визначили кілька "контрольних точок" з березня 2020 року, при яких його значення помітно змінювалося. Перша така точка спостерігалася в ФРН в кінці березня 2020 року, коли R-значення впало з більш ніж 3 до менш 1. Це могло бути пов'язано з "посиленням громадського обговорення та початковими обмежувальними заходами, такими як відміна великих заходів", пишуть автори. Проте, R-значення трохи зросла з кінця березня, хоча перший карантин все ще діяв.

Ще один значний ріст значення R був в кінці вересня, коли зійшла друга хвиля. Цікаво, що воно знову впало в другій половині жовтня - тобто до введення карантину 2 листопада, і його значного посилення 16 грудня.

Аналогічне розвиток подій відбулося навесні 2021 року: R-значення впало в середині квітня - на цей раз теж до посилення карантину, який набрав чинності 24 квітня.

Це підвело вчених до висновку, що локдауни могли позитивно вплинути на боротьбу з інфекцією, однак явно не були єдиною причиною зниження R-значення. На думку деяких дослідників, ефект від ізоляції був " настільки малий, що його неможливо побачити ".

У цій теорії вже з'явилися критики. Один з них заявив, що люди ще до локдаунов, можливо, вже коректували свою поведінку в очікуванні карантину - звідси і падіння числа заражень. На це автори роботи заперечили тим, що, мовляв, значення R падало ще до того, як введення обмежень починало обговорюватися в ЗМІ.