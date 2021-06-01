Мене підставили: опубліковано нове відео з Протасевичем

Опубліковано новий уривок відео допиту затриманого в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, повідомляє УНІАН.

Відповідний відеосюжет анонсував білоруський телеканал ОНТ й опублікував його уривок. На записі Протасевич заявив, що його підставили.

"Упевнений, що мене просто підставили. Тому що я цього ніде не говорив, а щойно я це сказав, я одразу опинився в Мінську. Ось одразу" ,- каже екс-головред NEXTA.

При цьому незрозуміло, про які його слова йдеться. Сам сюжет повинен вийти в ефір в Білорусі 2 червня.