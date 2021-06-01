Зеркаль допускає відновлення санкцій США проти "СП-2"

США можуть переглянути свою позицію щодо санкцій проти російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" і посилити обмеження, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила радник міністра енергетики України Олена Зеркаль з посиланням на відеоінтерв'ю "Європейській правді".

"Я думаю, що вони (США – Ред.) санкції не викреслили. Зняли санкції тимчасово як можливість застосування до консорціуму та до голови цього консорціуму. Це не означає, що їх не можна поновити в будь-який момент" , — сказала Зеркаль.

Водночас Зеркаль зазначила, що в Німеччині немає інструментів для введення мораторію на "Північний потік-2". Вона переконана, що санкції США є єдиним інструментом, здатним зупинити добудову "Північного потоку-2".

"Потенційно навіть "Газпром" може потрапити під санкції" , — зазначила Зеркаль, пояснивши, що США можуть вдарити по фінансуванню, кредитним лініям і можливості отримання додаткових виходів на біржу для російського монополіста.

Зеркаль вважає, що вирішити долю "Північного потоку-2" можуть майбутні зустрічі президента США з президентами України та Росії.