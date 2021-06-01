У Білорусі таємно кремували студента, який покінчив з собою через справу по мітингах

У Білорусі таємно кремували тіло 18-річного Дмитра Стаховського (Меркулова), який наклав на себе руки після розпочатої проти нього кримінальної справи за участь у протестах, повідомляє Обозреватель.

На кремацію відвезли тільки 10 студентів коледжу, де навчався хлопець. Друзям і прийомній сім'ї загиблого про це навіть не повідомили.

Про це у вівторок, 1 червня, в Telegram повідомив правозахисний центр "Весна". Кремація відбулася через шість днів після трагедії – хлопець стрибнув із 16-го поверху багатоповерхівки 25 травня.

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Керівництво установи просто зайшло в клас під час занять, вибрало учнів і змусило їх здати телефони. Студентів відвезли на кремацію, навіть не пояснюючи, куди вони їдуть.

За даними правозахисників, більше ніхто на кремацію потрапити не зміг, хоча у Стаховського була прийомна сім'я в Італії, де він деякий час жив. Що буде з прахом хлопця – невідомо.

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Нагадаємо, Стаховський залишив передсмертну записку в соцмережі, повідомивши, що у своєму самогубстві звинувачує Слідчий комітет Білорусі. Він порушив проти хлопця кримінальну справу за участь у мітингах 9-11 серпня 2020 року. Вдень 25 травня молоду особу було допитано в СК, а ввечері хлопець покінчив життя самогубством.