Судан вирішив переглянути угоду про базу РФ на Червоному морі
Судан захотів переглянути угоду зі створення російської військової бази на Червоному морі, повідомляє Лента.Ру.
Про це заявив начальник штабу суданських збройних сил Мухаммад Усман аль-Хусейн в інтерв'ю телеканалу Blue Nile TV.
Усман аль-Хусейн нагадав, що угода була підписана між колишнім урядом Судану і Росією. За його словами, суданська сторона може внести поправки або зміни в документ щодо військового співробітництва з Росією в Червоному морі.
«Угода може бути продовженою, якщо ми знайдемо користь і вигоду для нашої країни», - пояснив він.
Договір про морську базу на Червоному морі Москва і Хартум підписали у 2020 році. За його умовами, африканська республіка надасть землю для пункту ВМФ Росії, на якій можна буде розмістити не більше чотирьох кораблів, в тому числі з ядерною енергетичною установкою.
В кінці квітня з'явилися повідомлення про те, що будівництво бази нібито заморожено. Однак пізніше посольство Росії в Судані спростувало цю інформацію.