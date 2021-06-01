У Канаді будуть міксувати вакцини AstraZeneca з Pfizer і Moderna

У Канаді Національний дорадчий комітет з імунізації має намір дозволити комбінувати різні вакцини при імунізації від коронавірусу. У країні можна буде поєднувати препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca з вакцинами американських фармкомпаній Pfizer і Moderna, повідомляє Страна.ua.

Своє рішення комітет озвучить найближчим часом. Після цього ті канадці, які отримали першу з двох необхідних щеплень препаратом AstraZeneca, зможуть зробити другий укол вакцинами Pfizer і Moderna без будь-яких побоювань за своє здоров'я, передає телеканал CTV.

Поки в Канаді обидва щеплення від коронавірусу повинні бути зроблені однією вакциною.

Національний дорадчий комітет з імунізації - це орган, який дає рекомендації канадській владі щодо використання всіх схвалених Міністерством охорони здоров'я вакцин.