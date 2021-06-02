Іменинники 2 червня: і яке ім'я дати дитині

Кожна людина кілька разів на рік відзначає свої іменини - день шанування однойменного православного святого. Головними іменинами вважається те свято, що найближче до дати народження людини. Щоб у дитини з'явився ангел-хранитель, при народженні малюкові вибирають церковне ім'я, повідомляє УНИАН.

Чоловічі іменини 2 червня 2021 року

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів Алекс - "захищати" і Андрос - "чоловік", "людина".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Йосип: походить від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Микита: від давньогрецького імені Нікетас, що походить від нікетес - "переможець".

Тимофій: утворено від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Жіночі іменини 2 червня 2021 року

Сюзанна: форма давньоєврейського імені Шошана - "Лілія", "біла лілія".