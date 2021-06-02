Іменинники 2 червня: і яке ім'я дати дитині
Кожна людина кілька разів на рік відзначає свої іменини - день шанування однойменного православного святого. Головними іменинами вважається те свято, що найближче до дати народження людини. Щоб у дитини з'явився ангел-хранитель, при народженні малюкові вибирають церковне ім'я, повідомляє УНИАН.
Чоловічі іменини 2 червня 2021 року
Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів Алекс - "захищати" і Андрос - "чоловік", "людина".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Йосип: походить від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".
Микита: від давньогрецького імені Нікетас, що походить від нікетес - "переможець".
Тимофій: утворено від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Жіночі іменини 2 червня 2021 року
Сюзанна: форма давньоєврейського імені Шошана - "Лілія", "біла лілія".