У НАТО шукають місце для підготовки військових за межами Афганістану

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що держави-члени альянсу вивчають, де можна навчати афганських військових після виведення військ з Афганістану, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вивчаємо питання про забезпечення військової освіти і підготовки (афганських військових) за межами Афганістану, особливо спецназу" , - сказав Столтенберг на прес-конференції за підсумками зустрічі глав Міноборони НАТО.

Він зазначив, що виведення військ з Афганістану проходить відповідно до плану, підкресливши при цьому, що альянс збереже цивільну і дипломатичну присутність на території Афганістану і продовжить фінансувати діяльність сил безпеки країни.