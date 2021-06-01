У Кривому Розі чоловік пограбував магазин і побив молотком продавчиню

Вранці у вівторок, 1 червня в Кривому Розі Дніпропетровської області місцевий житель скоїв розбійний напад на магазин. Він побив продавчиню молотком, а потім порізав її ножем. На щастя, потерпіла вижила, проте її госпіталізували у важкому стані, повідомляє Страна.ua.

У Кривому Розі стався розбійний напад на магазин
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Через кілька годин 32-річного зловмисника затримали.

Правоохоронці встановили, що в магазин зайшов чоловік з молотком. Він відразу почав бити ним продавчиню по голові. Згодом він витягнув ще і канцелярський ніж, яким порізав потерпілої горло.

Що вкрав зловмисник:

  • жуйки;
  • шоколадки;
  • одну платформу запальничок;
  • ланцюжок;
  • браслет;
  • мобільний телефон потерпілої (Xiaomi Redmi);
  • 300 гривень з каси магазину.
  • Всі ці речі знайшли в будинку зловмисника під час обшуку.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій з пограбуванням і нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

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