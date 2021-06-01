У Кнесеті пройдуть президентські вибори Ізраїлю

Вибори нового президента Ізраїлю пройдуть в середу в Кнесеті (парламенті країни). У першій декаді липня обраний кандидат змінить Реувен Рівлін і стане 11-м главою єврейської держави, повідомляє ТАСС.

"Вибори наступного президента Ізраїлю відбудуться в середу, 2 червня. Президентські вибори пройдуть шляхом таємного голосування на пленумі Кнесету" , - повідомила парламентська прес-служба.

На майбутніх виборах на крісло президента претендують два кандидати. Це керівний з 2018 року Єврейським агентством для Ізраїлю "Сохнут" Іцхак Герцог і Мірьям Перець - друга жінка-кандидат в президенти в історії країни, відзначена у 2018 році престижною Премією Ізраїлю за внесок у "зміцнення ізраїльського духу".

Термін повноважень чинного президента Реувена Рівліна закінчується 9 липня. Згідно із законом вибори його наступника мають проводитися не пізніше ніж за 30 днів до цієї дати.

В Ізраїлі встановлений семирічний термін виконання президентських повноважень, пост глави держави не можна займати двічі. Усунути президента з посади може тільки парламент, якщо за імпічмент проголосують три чверті депутатів.