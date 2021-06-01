У ВООЗ розповіли про мутації COVID-19, які викликають занепокоєння

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про різновиди COVID-19, що викликають найбільші побоювання, повідомляє Лента.Ру.

Про це розповіла керівник підрозділу по нових хвороб і зоонозу у ВООЗ Марія Ван Керкхове на прес-конференції.

За її словами, в цілому існує чотири варіанти, які викликають особливе занепокоєння. Водночас Марія Ван Керкхове зазначила, що дотримання соціальної дистанції, своєчасна діагностика, терапія та вакцини допомагають запобігти поширенню інфекцій.

У своїй доповіді Ван Керкхове приділила особливу увагу різновиду COVID-19, виявленого у В'єтнамі - штаму В-1617.2. За її словами, дана мутація коронавірусу легше поширюється серед людей. При цьому керівник підрозділу ВООЗ підкреслила, що організація була готова до того, що коронавірус може еволюціонувати. Вона закликала країни не втрачати пильність і подякувала всім за епідеміологічний нагляд.