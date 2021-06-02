У реєстрі законів Бельгії знайшли рецепт запіканки

У Бельгії юристи знайшли в базі даних законів і королівських указів рецепт запіканки зі спаржи, повідомляє УНІАН.

Судячи з усього, текст був випадково скопійований і вставлений в законодавство про ціни на ліки та медичні приналежності. Пізніше його видалили, пише BBC.

Помилку виявили після оновлення французької версії тексту бельгійського журналу Moniteur Belge, де публікуються закони, укази та інші офіційні примітки. Поряд з медичними законами про ціни був опублікований рецепт страви зі спаржі.

"Я зустрічав людей, які стверджували, що Moniteur Belge марний. Там ви знайдете все: закони, рішення, рецепти приготування, що завгодно" , - написав адвокат Морган Г.