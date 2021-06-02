Тіхановську запросили виступити в Сенаті США

Три американські сенатори запросили Світлану Тіхановську виступити в комітеті із закордонних справ Сенату США, повідомляє Факти.ICTV.

Джин Шахін, Кріс Мерфі та Роб Портман, запросили опозиційного лідера Світлану Тіхановську до Вашингтона в червні.

Сенатори прибули до Вільнюса, щоб засвідчити свою підтримку білоруського народу.

Джин Шахін зазначила, що Республіканська і Демократична партії займають спільну позицію щодо подій в Білорусі, а Роб Портман зазначив, що прийшов час реальних дій і США готові до введення секторальних санкцій.

Також сенатори обговорили можливу участь Тіхановської в саміті G-7.