Білий дім: зустріч Байдена і Путіна - не подарунок для РФ

Зустріч президента США Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна не буде подарунком для Росії. Вашингтон буде відстоювати свої інтереси, повідомляє Факти.ICTV.

Про це заявила на брифінгу у вівторок заступник спікера Білого дому Карін Жан-П'єр. Американська адміністрація хоче зустрічі, оскільки їй необхідно розібратися в намірах РФ.

"Саміт - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси. Там має бути багато роботи" , - заявила представник Білого дому.

За її словами, зустріч Байдена з Путіним є найбільш ефективним способом зрозуміти плани та наміри Кремля.