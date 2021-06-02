Вчені знайшли спосіб продовжити молодість

Ізраїльські вчені навчилися продовжувати життя мишей на 23 відсотки і впевнені, що метод може працювати на людей. Команда фахівців з ізраїльського Університету імені Бар-Ілана і Національного інституту охорони здоров'я США виявили білок SIRT6, підвищення рівня якого збільшило тривалість життя мишей і навіть зміцнило їх стійкість до онкології, пише The Times Of Israel, повідомляє Лента.Ру.

Запас білка SIRT6 з віком зменшується. Збільшення білка позитивно відбивається на тривалості життя, молодості і стійкості до раку у мишей, написали вчені в журналі Nature Communications.

«Зміна очікуваної тривалості життя виявилося значним, якщо врахувати, що еквівалентний стрибок очікуваної тривалості життя людини призвів би до того, що ми жили б в середньому майже до 120 років», - зазначив професор Хаїм Коен (Haim Cohen) з Університету Бар-Ілана.

У 2012 році Коен став першим дослідником, який фактично збільшив рівень білка у тварин і тривалість їх життя, змусивши самців мишей жити на 15 відсотків довше. На самок досвід ніяк не вплинув. У співпраці з професором Рафаелем де Кабо (Rafael de Cabo) з Національного інституту охорони здоров'я США Коен довів метод до виявлення стрибка очікуваної тривалості життя і серед самців, і серед самок мишей. Причому самці жили на 30 відсотків довше, ніж самці з контрольної групи, а самки - на 15 відсотків довше.

При оцінці молодості мишей вчені помітили, що вони не втратили здатності генерувати енергію після короткого голодування з жирів і молочної кислоти, що зазвичай відбувається при старінні. У них було менше холестерину, вони рідше хворіли на рак і могли бігати швидше. «Це відкриття показує, що SIRT6 контролює швидкість здорового старіння. Тобто підвищення його активності потенційно може уповільнити старіння», - пояснив Коен, зазначивши, що поки не існує інструментів для перекладу успіху з мишами на людей, але через два-три роки його лабораторія впорається із завданням. Вчені вже розробляють невеликі молекули, які можуть підвищити рівень SIRT6 або зробити існуючі кількості білка активнішими в організмі людини.