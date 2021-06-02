Кароль засвітила фігуру у стильній сукні з вирізами

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала стильне вбрання з вирізами. Артистка позувала сидячи на підлозі, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати оцінили кадр і засипали компліментами зірку.

Так, Кароль з'явилася в довгій обтислій сукні білого кольору, яку доповнювали вирізи в області талії – у такий спосіб вбрання підкреслило фігуру співачки. Крім того, свій лук зірка завершила елегантними туфлями-човниками та прикрасами – кольє і сережками.