Байден призупинив дію дозволів на нафтовидобуток в Арктиці

У вівторок, 1 червня, адміністрація президента США Джо Байдена призупинила дію дозволів на видобуток нафти в Арктичному національному заповіднику, які були видані в останні дні президентства Трампа, повідомляє Новое время.

За інформацією The New York Times, міністр внутрішніх справ США Деб Гааланд повинен оприлюднити наказ, який офіційно скасовує дію відповідних договорів.

Як зазначається, цей крок був очікуваним, оскільки відповідає указу президента Байдена, підписаним в день інавгурації, про введення мораторію на нове буріння в Арктиці.

«Це не стало несподіванкою. Починаючи з адміністрації (Джиммі) Картера, можливості оренди (пов'язаної з нафтовидобутком) в Арктичному заповіднику визначаються тим, яка партія перебуває при владі. Тому це не назавжди, якщо припустити, що колись в Білому домі буде інша партія» , - пояснила експерт з енергетичної політики Марселла Берк, яка працювала в міністерстві внутрішніх справ за президентства Дональда Трампа.

Як відзначає NYT, представники корінного населення Арктики, які протестували проти буріння нафтових свердловин, високо оцінили цей крок.