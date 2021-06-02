Японія анонсувала масову вакцинацію перед Олімпіадою

Японія оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу перед Олімпіадою. У країні планують вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку за два місяці, повідомляє РБК-Україна.

В Японії лікарі неодноразово заявляли, що проведення Олімпійських ігор-2021 може виявитися згубним для країни, оскільки вже зараз фіксують зростання захворюваності коронавірусом, передає Associated Press. Тому влада оголосила про те, що планує вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку до кінця липня.

Зараз в Японії вакцинують по 500 000 вакцин в день, але обіцяють, що це число збільшиться до мільйона.

"Використовуючи нову зброю, звану вакцинами, і приймаючи тверді превентивні заходи, цілком можливо безпечно провести Олімпіаду" , - заявили в уряді.

Видання зазначає, що навіть якщо владі вдасться стримати обіцянку, то вакцинація закінчиться вже після початку Олімпіади. До того ж 70% населення Японії все одно залишаться без щеплень. Таким чином вакцинація не врятує країну від загрози пандемії.