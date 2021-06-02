У Зеленського розповіли про програму підтримки дітей

Протягом 2021 року в Україні планують відновити 500 об'єктів соціальної інфраструктури для дітей, з них - 95 шкіл, 70 садків, 80 спортивних об'єктів і облаштувати майже 200 амбулаторій, повідомляє Кореспондент.

Про це у вівторок, 1 червня, повідомили в прес-службі Офісу президента.﻿ З метою захисту дітей в цифровому просторі запущений інформаційно-освітній портал для дітей, батьків і педагогів щодо захисту дітей від сексуального насильства в Інтернеті https://stop-sexting.in.ua.

Крім того, міністерство охорони здоров'я розробило план з розширення програми обстеження новонароджених. Зокрема, передбачається створення шести центрів неонатального скринінгу, які повинні забезпечити обстеження немовлят з усієї країни з використанням найсучасніших технологій.

"Глава держави вніс до парламенту законопроєкт про виділення в цьому році перших 300 млн грн на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних скринінгових центрів" , - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для підтримки молодих батьків президентом ініційований законопроєкт, згідно з яким з 2022 розмір державної допомоги при народженні чи усиновленні дитини має зрости з 41 тис. До 50 тис. грн.