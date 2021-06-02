Байден озвучив головну терористичну загрозу для США
Президент США Джо Байден назвав прихильників ідей переваги білої раси найбільшою терористичною загрозою для країни. Відповідну заяву американський лідер зробив під час відвідин міста Талса, повідомляє Лента.Ру.
«Ми не можемо і не повинні надавати притулок ненависті. Терористична діяльність руху переваги білої раси є сьогодні найбільш смертоносною загрозою для батьківщини. Не ІГ, не «Аль-Каїда", а рух переваги білої раси», - заявив він.
Як зазначає телеканал, Байден став першим чинним американським президентом за сто років, який відвідав історичний район Грінвуд в Талсі. У 1921 році тут відбулися найбільші в історії США расові заворушення.
Раніше Джо Байден називав прихильників ідеї переваги білої раси ABC News душевнохворими та небезпечними людьми». За його словами, нова адміністрація вивчить вплив колишніх військових і поліцейських на зростання популярності цього руху.