2 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день блудниць, Всесвітній день бігу, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, повідомляє УНИАН.

В Аргентині - День собак, День пожежників-добровольців, у США - День громадянства американських індіанців, День «Бабба», День крику «Фадж» на кобр у Північній Америці, День курки-гриль, День «Ідіть з офісу раніше», День кравців, День любові до свого стоматолога, День морозива «Rocky Road», в Таїланді - Свято ананаса, в Азербайджані - День працівників цивільної авіації, у Словенії - День залізничника, в Бутані - День коронації четвертого Друк Г'ялпо, День лісового господарства, у Канаді - День ветеранів, День нагород, в Італії - День республіки, на Соломонових островах - День провінції Ісабель, у Болгарії - День пам'яті Христо Ботева.

Пам'ятні дати 2 червня, річниці та події

У 1537 році спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів.

У 1857 році Джеймс Гіббс із Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.

У 1891 році за пропозицією ірландця Вільяма Маккрама у футболі було введено пенальті.

У 1896 році в США італієць за походженням Гульєльмо Марконі запатентував радіо.

У 1897 році тижневик «New York Journal», спростовуючи чутки про смерть Марка Твена, процитував його телеграму з Лондона: «Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені».

Цього дня у 1946 році в Італії за результатами референдуму була скасована монархія й проголошена республіка. Що важливо - жінкам було надано право голосу.

У 1953 році 2 червня у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація королеви Великої Британії Єлизавети II. Тоді їй було 25 років. Уперше ця подія транслювалася по телебаченню. Зараз королеві 95 років. Більш як 70 років вона прожила в благополучному шлюбі з принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким. Він помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років, не доживши двох місяців до свого 100-річного ювілею. У королеви впродовж 60 років залишається незмінним розпорядок дня. Так, сніданок Її Величності строго о 9 ранку, причому на самоті. Меню столу, як і у підданих - кукурудзяні пластівці з парою ложок сухофруктів, варене яйце, тост з варенням та чай з молоком. До цього часу, за винятком Різдва, коли у королеви вихідний, її особистий секретар готує знаменитий «червоний портфель» із документами для ознайомлення і підпису монарха. Потім йде час відповідей на кореспонденцію - чорнильною ручкою на спеціальному папері й обов'язково зі словами подяки. Потім заняття за настроєм - прогулянки в парку, зустрічі та прийоми. До четвертої години подають обід - чай з тістечками, печивом і бутербродами. Найбільше Єлизавета любить бісквіти. Через декілька годин йде данина традиції англійської аристократії - вечірня ванна перед вечерею, яка починається з напоїв. Її Величність віддає перевагу коктейлю із джину з вермутом. На вечерю королева любить страви, приготовані з дичини або риби з її маєтків. Ось так виглядає один день англійської Королеви.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 червня вшановує пам'ять святого Тимофія. Вважається, що він був великим любителем овочів, особливо огірків. Саме тому свято в народі назвали Тимофій Грядочник, Фалалей Огірочник.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лінуватися, заохочується робота в саду та на городі.

Прикмети на 2 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ллє злива - через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад;

- схід сонця в ясному небі - до неврожаю огірків, якщо в хмарах - урожай огірків буде багатим.