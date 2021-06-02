Гучний поїзд Київ-Відень показали зсередини
В Укрзалізниці повідомили про відновлення руху поїзда Київ - Відень. Він курсуватиме щодня з Центрального залізничного вокзалу Києва, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться на Facebook-сторінці УЗ.
"Поїзд курсуватиме через Будапешт, і вже на наступний день до обіду пасажири зможуть випити знаменитого віденської кави", - йдеться в повідомленні.
Час відправлення поїзда з Києва - 14.07. Проходити через Будапешт він буде о 8.20. До Відня він стане прибувати в 11.21 наступного дня.
Також, компанія опублікувала фото, як виглядає поїзд всередині.