Гучний поїзд Київ-Відень показали зсередини

В Укрзалізниці повідомили про відновлення руху поїзда Київ - Відень. Він курсуватиме щодня з Центрального залізничного вокзалу Києва, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться на Facebook-сторінці УЗ.

"Поїзд курсуватиме через Будапешт, і вже на наступний день до обіду пасажири зможуть випити знаменитого віденської кави" , - йдеться в повідомленні.

Час відправлення поїзда з Києва - 14.07. Проходити через Будапешт він буде о 8.20. До Відня він стане прибувати в 11.21 наступного дня.

Також, компанія опублікувала фото, як виглядає поїзд всередині.