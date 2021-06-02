У Раді запропонували штрафувати студентів за плагіат наукових робіт

Група народних депутатів від партій "Слуга народу" і "ОПЗЖ" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, що вводить адміністративну відповідальність і штрафи за плагіат в рефератах і курсових роботах, повідомляє Телеграф.

Як пишуть автори в пояснювальній записці до законопроєкту № 5532, в Україні існує "проблема уявлення академічних текстів, отриманих від інших фізичних або юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності".

Вирішити цю проблему, на думку нардепів, допоможе внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення нової статті 51-5, яка передбачає штрафи за подібний плагіат.

Так, депутати пропонують ввести за подання академічних текстів, отриманих від інших фізичних або юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності - штраф від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 5100 грн);

За повторне протягом року вчинення порушення - штраф від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн).

У проєкті закону не згадується, яким чином слід виявляти факти плагіату.