Американський політолог назвав слабкості США перед РФ та Китаєм

Турбота про права людини - головна перевага політики США і стратегічна перевага в конкурентній боротьбі з Росією і Китаєм, написав американський політолог і публіцист, завідувач кафедри геополітики в Інституті досліджень зовнішньої політики Роберт Каплан в статті на Project Syndicate, повідомляє Лента.Ру.

Він назвав захист прав людини найважливішим важелем впливу на вирішення питань світової політики і, «оскільки грубі порушення прав людини займають центральне місце в політиці Китаю і Росії, Сполучені Штати повинні визнати, що їх власна прихильність міжнародно визнаним нормам є ключовим джерелом сили».

З часів Другої світової та холодної воєн політика США була пронизана реалізмом, інтернаціоналізмом і турботою про права людини. Але після холодної війни, воєн в Іраку та Афганістані американський реалізм втратив свій інтернаціоналістський характер і перетворився в неоізоляціонізм, а колишній акцент на заохоченні прав людини був різко знижений, вважає Каплан. Це ж привело до поляризації політичних сил в країні, через яку відновити політичну єдність, що панувала в США аж до терористичних атак 11 вересня 2001 року, малоймовірно.

«Оскільки політичний центр був втрачений, про реалізм і права людини рідко говорять як про єдине ціле. Але якщо зовнішня політика США не стане поєднувати реалізм і турботу про права людини, Америка не зможе скласти повну картину глобального лідерства, яке могло б значно перевершити в конкуренції Китай і Росію» , - написав політолог.