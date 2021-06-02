В Оклахомі на честь Трампа назвали ділянку траси

В американському штаті Оклахома 35-кілометровій ділянці шосе присвоїли ім'я колишнього президента країни Дональда Трампа. Відповідний указ підписав губернатор штату Кевін Стітт, повідомляє РБК.

У документі говориться, що мова йде про ділянку, якиа починається близько кордонів муніципалітету Бойсе-сіті та проходить до кордону Оклахоми та Техасу.

Видання Axios уточнює, що слідом за перейменуванням законодавство зобов'язує міністерство транспорту Оклахоми встановити на названій на документі частині шосе вказівники з ім'ям Трампа. Указ губернатора штату вступить в силу з 1 листопада.