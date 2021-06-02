Найгарніші автомобілі з колекції Кардашьян

Модель Кортні Кардашьян має у своїй колекції більше 25 автомобілів. Вона полюбляє розкішні та продуктивні машини, повідомляє Обозреватель.

Як пише HotCars﻿, серед них авто таких виробників, як Ferrari, Porsche, Mercedes, Aston Martin та Range Rover. Дивлячись на таку велику колекцію видно, що Кортні має хист до автомобілів. Розповідаємо про три найцікавіші моделі, які має в себе Кардашьян.

Aston Martin DB11 налаштували спеціально для Кортні. Джерело: Car and Driver

Aston Martin DB11 прославився не тільки завдяки Джеймсу Бонду. Про цей автомобіль почали писати у ЗМІ з тих пір, як Кортні була помічена за його кермом. Це потужна, стильна і налаштована вручну для неї машина.

Сіре 2-місне купе має твін-турбо двигун V8, який видає близько 503 к.с. та 6000 об/хв, що робить його справжнім звіром на дорозі. Трансмісія керується 8-ступеневої автоматичною коробкою передач AMG Speedshift 9G TCT з додатковим ручним режимом приводу. З паливним баком на 20,5 галонів автомобіль може проїхати 692 км.

Автомобіль має всього 1290 мм у висоту і є надзвичайно аеродинамічним, завдяки чому коефіцієнт нагрівання та опору зводиться до мінімуму. Колісна база у 2800 мм в поєднанні з надзвичайно точним кермом Rack-Pinion робить DB11 дуже стійким і простим в маневрі.

Безпека моделі підвищується за допомогою 4-колісної дискової гальмівної системи, яка надає водієві повний контроль над швидкістю та рухом автомобіля вагою 1759 кг.

Rolls Royce Wraith – це найпотужніша модель марки. Джерело: Rolls Royce

Rolls Royce Wraith оснащений всім, що повинен мати елітний автомобіль високого класу. Однак, маючи нескінченний перелік розкішних специфікацій, цей британський автомобіль також отримав бездоганну потужність.

Його називають "найпотужнішим Rolls Royce" завдяки вражаючому 6,6-літровому твін-турбомотору V12, який забезпечує 624 к.с. Це дозволяє йому розганятися до 249 км/год та досягати 100 км/год лише за 4,6 секунди в стандартній моделі та за 4,5 секунди у версії Black Badge. Коробка передач – це 8-ступенева автоматична система ZF, яка є відносно поширеним явищем у спеціальних спортивних машинах.

Wraith має цікаву особливість, яку потрібно розглянути, оскільки вона є невід’ємною частиною продуктивності автомобіля. Це технологія Satellite Aided Transmission (SAT), яка працює з системами трансмісії та підвіски. Вона відмічає місце розташування автомобіля, складає карти навколишнього середовища та створює уявлення про стиль водіння водія на даний момент. Використовуючи ці дані, SAT перемикає передачі, контролюючи таким чином ABS і ABD.

Ferrari 458 Italia розганяється до 97 км/год за 3,4 секунди. Джерело: Вікіпедія

Ще одним вражаючим автомобілем у колекції Кортні є Ferrari 458 Italia. Модель вийшла у 2009 році і отримала на той час зовсім новий зовнішній вигляд порівняно з іншими спорткарами марки. Інженери компанії поєднали чудовий дизайн з передовими технологіями, щоб створити практичну та захоплюючу машину.

Двигун Ferrari 458, натхненний Формулою-1, є потужним та ефективним. 4,5-літровий агрегат V8 видає 562 к.с. при 9000 об/хв. Ferrari 458 прискорюється від 0 до 97 км/год всього за 3,4 секунди. Автомобіль має 7-ступеневу коробку передач Getrag з подвійним зчепленням, яка доступна лише в деяких розкішних моделях на ринку.

Більша частина шасі та підвіски вироблена Alcoa. Колеса, рукоятки управління, двері, крила та навіть внутрішня обробка також зроблені цією компанією. Однак супорти для автомобіля були виготовлені Brembo. Вихлопна система, хоч і легка, але точно звучить, як у Ferrari.

Деякі інші гідні автомобілі з колекції Кортні: Range Rover Autobiography, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz AMG SLS.