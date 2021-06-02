У ЗСУ показали, чим будуть відповідати на ворожі обстріли
За тісної кооперації підприємств українського оборонно-промислового комплексу в Україні створено новий вітчизняний боєприпас підвищеної дальності 122-мм реактивний снаряд "Тайфун-1" до РСЗВ "Град, повідомляє Телеграф.
Про це інформувала прес-служба Міноборони України.
"Дослідні зразки цього озброєння в рамках відповідної дослідно-конструкторської роботи за договором з Міністерством оборони України були розроблені ДП КБ "Південне" імені М. К. Янгеля "(р. Дніпро)", - йдеться в повідомленні.
Днями успішні випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122мм "Тайфун-1" до РСЗВ "Град" були проведені на полігоні міжвидових центру підготовки військових частин і підрозділів "Широколанівський" на Миколаївщині. Також в МОУ показали відео з випробувань:
"Міністерство оборони сьогодні фінансує вітчизняні підприємства для виготовлення певних зразків техніки і озброєння навіть за тієї умови, що для створення, випробування і введення їх в експлуатацію може знадобитися від 3-х до 5-ти років. У той час як Збройні сили України повинні бути забезпечені всім необхідним вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.