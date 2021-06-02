У ЗСУ показали, чим будуть відповідати на ворожі обстріли

За тісної кооперації підприємств українського оборонно-промислового комплексу в Україні створено новий вітчизняний боєприпас підвищеної дальності 122-мм реактивний снаряд "Тайфун-1" до РСЗВ "Град, повідомляє Телеграф.

Про це інформувала прес-служба Міноборони України.

"Дослідні зразки цього озброєння в рамках відповідної дослідно-конструкторської роботи за договором з Міністерством оборони України були розроблені ДП КБ "Південне" імені М. К. Янгеля "(р. Дніпро)" , - йдеться в повідомленні.

Днями успішні випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122мм "Тайфун-1" до РСЗВ "Град" були проведені на полігоні міжвидових центру підготовки військових частин і підрозділів "Широколанівський" на Миколаївщині. Також в МОУ показали відео з випробувань: