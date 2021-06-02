Курс валют НБУ на 2 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 2 червня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 1 червня, знизився до позначки 27.44 за 1 долар.
Курс євро виріс на 2 коп до 33.53 за 1 євро.
Курс рубля впав на 1 коп до 3.73 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 1 коп до 30.52 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп до 7.51 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.438 100
|EUR
|євро
|33.533 500
|RUB
|рубль
|0.373 250
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.870 200
|CHF
|Швейцарський франк
|30.522 400
|PLN
|польський злотий
|7.508 600