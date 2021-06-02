Курс валют НБУ на 2 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 2 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 1 червня, знизився до позначки 27.44 за 1 долар.

Курс євро виріс на 2 коп до 33.53 за 1 євро.

Курс рубля впав на 1 коп до 3.73 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп до 30.52 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп до 7.51 за 1 польський злотий.