У Транстихоокеанському партнерстві обговорять заявку Британії

Учасники угоди про Транстихоокеанське партнерство (ТТП) домовилися обговорити подану 1 лютого заявку Великобританії на приєднання, повідомляє ТАСС.

Про це в середу в ході переговорів представників ТТП заявив міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нісімура.

"Ми хочемо оцінити, чи відповідає заявка Великобританії нашим високим стандартам" , - передає слова міністра газета Nikkei.

За даними агентства Kyodo, засідання робочої групи з обговорення заявки має розпочатися протягом декількох місяців. Тим часом остаточне рішення з цього питання може бути прийнято з 2022 року.

Всеосяжна і прогресивна угода про ТТП передбачає створення преференційних торгових відносин між 11 країнами Тихоокеанського регіону - Австралією, Брунеєм, В'єтнамом, Канадою, Малайзією, Мексикою, Новою Зеландією, Перу, Сінгапуром, Чилі та Японією. Спочатку в угоді, підписаній у 2016 році, брали участь США, однак при президентові Дональду Трампу Вашингтон вийшов з ТТП. Зараз 13% ВВП планети припадають на країни цього об'єднання, в яких проживають близько 500 млн осіб.