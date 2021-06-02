Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти редис
Лікарі розповіли, для кого протипоказано їсти редис, щоб не нашкодити здоров'ю. Весняний овоч, безумовно, корисний, але деяким людям краще утриматися від приготування салатів з ним і вживання його як гарніру, повідомляє РБК-Украина.
У чому шкідливість і протипоказання редису
- Овоч не можна їсти при проблемах з щитоподібний.
- Тим, хто страждає від виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.
- При загостреннях захворювань жовчного міхура, дванадцятипалої кишки і печінки.
Якщо ж у вас немає таких проблем, редис дуже корисний
Редис багатий вітамінами РР, С, вітамінами групи В, також в ньому є велика кількість натрію, заліза, магнію, фосфору, калію і кальцію, клітковина, білок і ефірні олії.
У весняному овочі всього 15 ккал в 100 грамах. Сміливо додавайте його в страви при дієтичному харчуванні.
Лікарі кажуть, що вживання редису підвищує імунітет, що допомагає боротися з простудними захворюваннями. У зелені редису багато фолієвої кислоти, овоч корисний для жіночого здоров'я і правильного розвитку плода для вагітних. Крім того, овоч знижує вміст цукру в крові і збільшує рівень гемоглобіну.
А клітковина в овочі налагоджує обмінні процеси, виводить холестерин і нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Також редис має жовчогінний ефект і знімає набряки.